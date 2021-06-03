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Оздоев: «Приятно быть в окончательном списке сборной»

13:13
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Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев прокомментировал попадание в окончательный состав национальной команды на Евро-2020, а также оценил нагрузки во время подготовки к турниру.

«Приятно быть в окончательном списке сборной, — отметил Оздоев. — Нужно не просто поехать на Евро, а помочь команде и добиться результата. Нагрузки были тяжелыми, думаю, сейчас потихоньку будет полегче. Наверное, все расстроилось, кто не попал. Но такова жизнь. Когда-то и меня с Дзюбой отцепляли. Это нормально. Мы ребят поддерживаем».

«Тяжело сравнивать с нагрузками перед ЧМ, меня тогда не было в сборной. Думаю, сейчас все примерно похоже, — добавил Оздоев. — Нагрузки действительно были большие, поэтому игроки показывали максимум. В матче с Польшей было осознание, что ноги не так хорошо бегут. В этой же игре получил небольшой отек бедра, но все хорошо».

(Сергей Федоров)

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