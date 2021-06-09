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Нарышкин пожелал сборной России успехов в преддверии Евро-2020

12:37
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Председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин пожелал сборной России успехов на предстоящем Евро-2020.

«За более чем вековую историю футбола в отечественных архивах накопился довольно большой объем исторических документов, которые представляют из себя целую летопись этой замечательной игры в нашей стране, — приводит ТАСС слова Нарышкина. — Эту замечательную игру можно по праву считать национальным видом спорта, важной и неотъемлемой частью отечественной культуры. Любовь к футболу объединяет футболистов, тренеров, спортивных комментаторов и болельщиков, людей разных национальностей, возрастов и профессий. У нас в России по-настоящему живут футболом».

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Россия сыграет в группе B с Бельгией (12 июня), Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня).

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11604013

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