Мария Захарова сообщила, что УЕФА и МИД РФ работают над аккредитацией Нобеля Арустамяна на Евро-2020

Представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ) Мария Захарова сообщила, что министерство совместно с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ведет работу над тем, чтобы комментатор Нобель Арустамян получил аккредитацию на предстоящий чемпионат Европы.

«УЕФА ищет решение, позволяющее российскому спортивному обозревателю Нобелю Арустамяну осуществлять профессиональную деятельность по освещению ЧЕ по футболу. Верю, что решение будет найдено. Весь вечер вчера этим занимались. И могу вам сказать, что такого конструктивного отношения всех вовлечённых сторон давно не видела», — написала у себя в Telegram-канале Захарова.

8 июня стало известно, что Нобелю Арустамяну отказали в аккредитации на Евро-2020.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья.

На Евро-2020 сборная России сыграет в группе B с Бельгией (12 июня), Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня). 10 июня команда в полном составе вылетит в Санкт-Петербург, где проведет первые два матча турнира.