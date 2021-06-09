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Симонян оценил работу тренерского штаба сборной России перед Евро-2020

12:46
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Первый вице-президент РФС Никита Симонян на заседании круглого стола, посвященного истории отечественного футбола, высказал мнение о работе тренерского штаба сборной России во главе со Станиславом Черчесовым перед чемпионатом Европы по футболу.

«Я мог следить, как работал Дик Адвокат, как работал Гус Хиддинк, Фабио Капелло, Леонид Слуцкий. И могу с полной уверенностью сказать, что сегодняшний штаб во главе с Черчесовым работает намного лучше, нежели штабы четырех предыдущих тренеров. С утра и до вечера проводится анализ. За счет такой работы штаба мы можем сыграть успешно на чемпионате Европы», — цитирует ТАСС Симоняна.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России сыграет в группе B с Бельгией (12 июня), Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня). 10 июня команда вылетит в Санкт-Петербург, где проведет первые два матча турнира.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11603951

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