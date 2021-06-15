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Манчини оценил шансы сборной Италии одержать победу в матче со Швейцарией на Евро-2020

21:59
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Евро-2020 против Швейцарии.

«Перед большими матчами в воздухе всегда витает напряжение, и это объяснимо. Это важный матч, и мы уважаем своего соперника. В особенности они хороши в атаке, где у них есть игроки, способные решить судьбу встречи в любой момент. Мы можем поменять нескольких игроков, но команда останется та же самая. Уже видели, что наш стиль не меняется в зависимости от подбора футболистов на поле. По-прежнему считаю Италию одной из лучших команд на этом Евро», — приводит слова Манчини официальный сайт УЕФА.

Италия набрала три очка и лидирует в группе А. Уэльс и Швейцария делят второе-третье места. У Турции ноль очков и четвертое место.

Матч Италия — Швейцария состоится 16 июня в Риме (Италия). Начало — в 22:00 по московскому времени.

Италия — Швейцария

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024458--italy-vs-switzerland/prematch/preview/

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