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Реакция венгерских фанатов на празднование Роналду: крик, средние пальцы и кадры на память

21:51
Реакция венгерских болельщиков на гол Криштиану Роналду. Фото Reuters Реакция венгерских болельщиков на гол Криштиану Роналду. Фото Reuters Реакция венгерских болельщиков на гол Криштиану Роналду. Фото Reuters
Реакция венгерских болельщиков на гол Криштиану Роналду. Фото Reuters
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Футболисты сборной Португалии одержали крупную победу над командой Венгрии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы.

Встреча группы F, прошедшая в Будапеште, завершилась со счетом 3:0. Дубль сделал капитан португальцев Криштиану Роналду.

Венгерские фанаты эмоционально реагировали на радость португальца.

Реакция венгерских болельщиков на гол Криштиану Роналду. Фото Reuters
Реакция венгерских болельщиков на гол Криштиану Роналду. Фото Reuters

Роналду в этом матче установил два рекорда чемпионатов Европы. 36-летний форвард забил 11 мячей в финальных стадиях Евро и обошел чемпиона Европы-1984 в составе сборной Франции Мишеля Платини, у которого в активе девять мячей. Кроме того, Роналду в пятый раз сыграл в финальных стадиях чемпионатов Европы и стал рекордсменом и по этому показателю.

Венгрия — Португалия

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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