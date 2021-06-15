Реакция венгерских фанатов на празднование Роналду: крик, средние пальцы и кадры на память
21:51
Футболисты сборной Португалии одержали крупную победу над командой Венгрии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы.
Встреча группы F, прошедшая в Будапеште, завершилась со счетом 3:0. Дубль сделал капитан португальцев Криштиану Роналду.
Венгерские фанаты эмоционально реагировали на радость португальца.
Реакция венгерских болельщиков на гол Криштиану Роналду. Фото Reuters
Роналду в этом матче установил два рекорда чемпионатов Европы. 36-летний форвард забил 11 мячей в финальных стадиях Евро и обошел чемпиона Европы-1984 в составе сборной Франции Мишеля Платини, у которого в активе девять мячей. Кроме того, Роналду в пятый раз сыграл в финальных стадиях чемпионатов Европы и стал рекордсменом и по этому показателю.
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Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи
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