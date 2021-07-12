Манчини и Виалли разрыдались после победы сборной Италии в финале Евро

Сборная Италии одержала победу на Евро-2020. В финале они обыграли команду Англии (1:1, по пенальти — 3:2).

После финального свистка главный тренер итальянцев Роберто Манчини и глава делегации сборной Джанлука Виалли обнялись и разрыдались.

The best image of this European Championship: at Wembley their dream as players disappeared; at Wembley their dream as men became reality! #EURO2020 #Mancini #Vialli pic.twitter.com/Hrvj40ll7F — Alberto Bastianon (@albastianon) July 11, 2021

Манчини и Виалли давно знакомы и дружат. Вместе играли за «Сампдорию» и выигрывали множество трофеев. В 1990 году в составе сборной Италии они стали бронзовыми призерами чемпионата мира. Именно Манчини позвал Виалли в команду на Евро-2020.

Сборная Италии выиграла турнир во второй раз в своей истории. Итальянцы ранее побеждали в 1968 году, обыграв в финале сборную Югославии (2:0 в переигровке). В 2000 и 2012 годах они становились серебряными призерами.