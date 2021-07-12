Манчини и Виалли разрыдались после победы сборной Италии в финале Евро
13:23
Сборная Италии одержала победу на Евро-2020. В финале они обыграли команду Англии (1:1, по пенальти — 3:2).
После финального свистка главный тренер итальянцев Роберто Манчини и глава делегации сборной Джанлука Виалли обнялись и разрыдались.
Манчини и Виалли давно знакомы и дружат. Вместе играли за «Сампдорию» и выигрывали множество трофеев. В 1990 году в составе сборной Италии они стали бронзовыми призерами чемпионата мира. Именно Манчини позвал Виалли в команду на Евро-2020.
Сборная Италии выиграла турнир во второй раз в своей истории. Итальянцы ранее побеждали в 1968 году, обыграв в финале сборную Югославии (2:0 в переигровке). В 2000 и 2012 годах они становились серебряными призерами.
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Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года
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