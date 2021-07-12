Линекер назвал не болельщиками Англии тех, кто оскорбляет игроков за промахи в финале Евро

Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер жестко отчитал фанатов, которые оскорбляют в социальных сетях футболистов английской команды, которые не забили пенальти в послематчевой серии в финале Евро-2020.

«Освистывать и оскорблять на расовой почве талантливых молодых людей, которые играют за нашу страну и подарили нам столько положительных эмоций за последний месяц, это признак того, что вы не являетесь настоящими английскими фанатами. Как эти жалкие драки на улицах. Да, таких людей меньшинство, но они кричат громче остальных. Просто стыдно», — написал Линекер в Twitter.

Booing and racially abusing the fine young men that play for our country and have given us so much pleasure and joy over the last month is not being an @england fan. That goes for the pathetic fighting at the ground too. It's a minority but it's a loud one and it's embarrassing. — Gary Lineker ? (@GaryLineker) July 12, 2021

Темнокожие игроки сборной Англии Маркус Рэшфорд, Букайо Сака и Джейдон Санчо стали объектами травли в соцсетях после того, как неудачно пробили пенальти в финальном матче.

Расистские высказывания в адрес футболистов также осудила Футбольная ассоциация Англии в Twitter.