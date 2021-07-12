Линекер назвал не болельщиками Англии тех, кто оскорбляет игроков за промахи в финале Евро
Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер жестко отчитал фанатов, которые оскорбляют в социальных сетях футболистов английской команды, которые не забили пенальти в послематчевой серии в финале Евро-2020.
«Освистывать и оскорблять на расовой почве талантливых молодых людей, которые играют за нашу страну и подарили нам столько положительных эмоций за последний месяц, это признак того, что вы не являетесь настоящими английскими фанатами. Как эти жалкие драки на улицах. Да, таких людей меньшинство, но они кричат громче остальных. Просто стыдно», — написал Линекер в Twitter.
Темнокожие игроки сборной Англии Маркус Рэшфорд, Букайо Сака и Джейдон Санчо стали объектами травли в соцсетях после того, как неудачно пробили пенальти в финальном матче.
Расистские высказывания в адрес футболистов также осудила Футбольная ассоциация Англии в Twitter.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю