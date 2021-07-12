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Грилиш: «Не хочу, чтобы люди говорили, что я не хотел бить пенальти»

13:18
Джек Грилиш. Фото Reuters
Джек Грилиш. Фото Reuters
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Полузащитник сборной Англии Джек Грилиш эмоционально отреагировал на обвинения некоторых аналитиков в том, что он не вызвался бить пенальти в послематчевой серии финала Евро-2020.

«Я сказал, что хочу пробить! Тренер принял так много правильных решений на этом турнире, и он сделал это! Но я не хочу, чтобы люди говорили, что я не хотел бить пенальти, когда на самом деле сказал, что готов...», — написал Грилиш в Twitter.

В серии пенальти со сборной Италии англичане промахнулись трижды: все три попытки не реализовали молодые футболисты, которые вышли на замену.

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года