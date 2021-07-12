Грилиш: «Не хочу, чтобы люди говорили, что я не хотел бить пенальти»

Полузащитник сборной Англии Джек Грилиш эмоционально отреагировал на обвинения некоторых аналитиков в том, что он не вызвался бить пенальти в послематчевой серии финала Евро-2020.

«Я сказал, что хочу пробить! Тренер принял так много правильных решений на этом турнире, и он сделал это! Но я не хочу, чтобы люди говорили, что я не хотел бить пенальти, когда на самом деле сказал, что готов...», — написал Грилиш в Twitter.

I said I wanted to take one!!!

The gaffer has made so many right decisions through this tournament and he did tonight! But I won't have people say that I didn't want to take a peno when I said I will... https://t.co/3mBpKyMoUV — Jack Grealish (@JackGrealish) July 12, 2021

В серии пенальти со сборной Италии англичане промахнулись трижды: все три попытки не реализовали молодые футболисты, которые вышли на замену.