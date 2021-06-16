Малафеев: «Рад за дебют Сафонова. В этом есть заслуга и Галицкого»

Экс-вратарь сборной России Вячеслав Малафеев прокомментировал победу национальной команды во втором туре Евро-2020 над Финляндией (1:0).

«Было видно, что наша сборная играла с оглядкой на свои ворота. В этом матче было важно минимизировать риски и не пропустить от сборной Финляндии. Не все было так очевидно и нельзя сказать, что наша сборная сегодня легко одержала победу. Во втором тайме мы отдали инициативу финнам, если бы соперники воспользовались своими шансами, то все могло бы быть не так позитивно для нас. В любом случае, матч с датчанами не будет из легких, каждый будет решать поставленную задачу», — сказал Малафеев «СЭ».

Малафеев добавил, что мы еще не знаем, как сыграет сборная Дании с бельгийцами. В Копенгагене может быть все, что угодно, поэтому он будет рассчитывать на позитивный для нас результат.

«Рад за Матвея Сафонова, хочу поздравить его с дебютом в составе сборной России. Также хотел бы отметить и заслугу Сергея Галицкого. Думаю, это самый лучший для него и для его клуба момент. Спустя 13 лет после основания ФК «Краснодар» его воспитанник играет за сборную Россию. Травматичность в последних матчах? Так получилось, игроки отдают все себя на поле и бьются за нашу команду. Будем надеяться, что и Марио Фернандес, и остальные смогут восстановиться к следующему матчу, а тяжелые травмы обойдут команду стороной», — добавил Малафеев.

Сборная России набрала первые три очка на турнире. У финнов также осталось три очка. Лидирует в группе все еще Бельгия, у которой три очка и игра в запасе.

В заключительном матче группового этапа сборная России сыграет против команды Дании. Встреча пройдет 21 июня в Копенгагене.