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Малафеев: «Рад за дебют Сафонова. В этом есть заслуга и Галицкого»

19:33
Вячеслав Малафеев. Фото ФК «Зенит»
Вячеслав Малафеев. Фото ФК «Зенит»
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Экс-вратарь сборной России Вячеслав Малафеев прокомментировал победу национальной команды во втором туре Евро-2020 над Финляндией (1:0).

«Было видно, что наша сборная играла с оглядкой на свои ворота. В этом матче было важно минимизировать риски и не пропустить от сборной Финляндии. Не все было так очевидно и нельзя сказать, что наша сборная сегодня легко одержала победу. Во втором тайме мы отдали инициативу финнам, если бы соперники воспользовались своими шансами, то все могло бы быть не так позитивно для нас. В любом случае, матч с датчанами не будет из легких, каждый будет решать поставленную задачу», — сказал Малафеев «СЭ».

16&nbsp;июня. Финляндия&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 0:1. Алексей Миранчук.7,0 Миранчуку за потрясающий гол, а Джикии — за цемент в обороне. Оценки России за матч против Финляндии

Малафеев добавил, что мы еще не знаем, как сыграет сборная Дании с бельгийцами. В Копенгагене может быть все, что угодно, поэтому он будет рассчитывать на позитивный для нас результат.

«Рад за Матвея Сафонова, хочу поздравить его с дебютом в составе сборной России. Также хотел бы отметить и заслугу Сергея Галицкого. Думаю, это самый лучший для него и для его клуба момент. Спустя 13 лет после основания ФК «Краснодар» его воспитанник играет за сборную Россию. Травматичность в последних матчах? Так получилось, игроки отдают все себя на поле и бьются за нашу команду. Будем надеяться, что и Марио Фернандес, и остальные смогут восстановиться к следующему матчу, а тяжелые травмы обойдут команду стороной», — добавил Малафеев.

Сборная России набрала первые три очка на турнире. У финнов также осталось три очка. Лидирует в группе все еще Бельгия, у которой три очка и игра в запасе.

В заключительном матче группового этапа сборная России сыграет против команды Дании. Встреча пройдет 21 июня в Копенгагене.

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Результаты опроса

проголосовало: 2614
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Кто был лидером сборной России в матче Евро-2020 против Финляндии?
Матвей Сафонов
5.0%
Марио Фернандес
4.4%
Дмитрий Баринов
2.0%
Игорь Дивеев
11.4%
Георгий Джикия
22.6%
Далер Кузяев
2.5%
Роман Зобнин
0.7%
Магомед Оздоев
0.5%
Алексей Миранчук
21.0%
Александр Головин
19.6%
Артем Дзюба
4.2%
Вячеслав Караваев
0.6%
Рифат Жемалетдинов
1.0%
Александр Соболев
1.6%
Максим Мухин
2.8%
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Екатерина Звенигородская все материалы автора
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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи