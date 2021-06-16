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Лещенко считает, что сборная России выглядела слабо в матче с финнами

19:28
Лев Лещенко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Лев Лещенко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Народный артист Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу сборной России над Финляндией (1:0) в рамках второго тура чемпионата Европы.

«Я рад. Выиграли — уже хорошо. Думаю, что в Копенгагене можно будет играть. Финны обыграли их. Но тут будет играть фактор чужого поля. Надежда есть, но команда выглядела слабо. Фаворитами мы в матче с Данией точно не будем», — сказал Лещенко «СЭ».

Лещенко также считает, что травма Марио Фернандеса может отразиться на результате.

«Марио — очень большая потеря. У нас защита и без того не в порядке. Это может отразиться на результате. Скорее всего, придется ставить Евгеньева», — добавил Лещенко.

Сборная России набрала первые три очка на турнире. У финнов также осталось три очка. Лидирует в группе Бельгия, у которой три очка и игра в запасе — с Данией в четверг, 17 июня.

В заключительном матче группового этапа сборная России сыграет против Дании. Встреча пройдет 21 июня в Копенгагене.

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