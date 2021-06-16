Разобрали игру российской сборной во втором матче на европейском первенстве.

САФОНОВ — 6,0. Дебютант основного состава национальной команды сразу продемонстрировал уверенность, отлично подстраховав оборону и сорвав выход к воротам Пукки. Много работы у вратаря не было, а во втором тайме уверенно справился с ударом финского бомбардира.

ФЕРНАНДЕС — 6,0. Марио всегда держит уровень. Как в обороне, так и в атаке. К сожалению, его падение на спину в чужой штрафной привело к внеплановой замене уже в середине первого тайма.

ДИВЕЕВ — 6,5. Центральный из тройки защитников в середине первого тайма в блестящем подкате остановил удар Похьянпало. В дебюте у него случались просчеты, особенно запомнился обрез, когда соперник забил из офсайда, но потом действовал весьма уверенно. Сорванный выпад Пукки вскоре после перерыва, а также блок атаковавшему с нескольких метров Похьянпало тому подтверждение.

ДЖИКИЯ — 7,0. Когда исправил просчет Дивеева, снова мелькнула мысль, что с его опытом и классом хорошо смотрелся бы в центре оборонительного трио. Идея была в стремлении использовать умение спартаковца начинать атаки и подниматься высоко, для усиления давления в позиционном наступлении. С этими задачами справлялся и в обороне тоже был хорош. Самоотверженно доиграл матч, несмотря на болезненные повреждения.

БАРИНОВ — 5,5. Вернулся к тому, что наигрывалось на сборах, — к роли правого центрального защитника, который должен был подниматься в середину поля и начинать атаки. Нельзя сказать, что у железнодорожника все получалось, — упускал соперников, и риск получить вторую желтую карточку тоже был. Неудачно упал, выпустив на ударную позицию Пукки, но это уже навыки защитника, которые нужно нарабатывать.

КУЗЯЕВ — 6,5. Да, в дебюте гол в наши ворота отменили из-за офсайда, но ждать передачу на бровке, не двигаясь к мячу, — непозволительно. Однако это был эпизод, а в целом не без успеха нагнетал давление на своем фланге в связке с Головиным. Были опасная подача на Оздоева и классный пас низом, когда дальнюю штангу едва не замкнул Караваев. Мог забивать в концовке, однако его удар вытащил Градецки.

ЗОБНИН — 6,5. Привычно давал большой объем качественной работы. И системно, и в эпизодах, как в случае с остановленным в штрафной Похьянпало.

ОЗДОЕВ — 5,5. При счете 0:0 упустил стопроцентный момент, не попав в створ после передачи Миранчука. Сыграл не без ошибок, но принял активное участие в голевой атаке.

МИРАНЧУК — 7,0. С первых минут оправдывал доверие, неплохо взаимодействуя с партнерами по передней линии. Быстро принимал решения, создал голевой момент для Оздоева, а потом — для пробившего в штангу Дзюбы. Офсайд у последнего не отменяет замысла Алексея. Красивейший гол в исполнении Миранчука — заслуженный и закономерный. Второй тайм в его исполнении вышел не таким ярким, но свое дело он сделал.

ГОЛОВИН — 6,5. От полузащитника «Монако» ждали творческих ходов, и значительная часть острых атак проходила с его непосредственным участием. Классный удар со средней дистанции в его исполнении — один из самых ярких моментов матча. По сути, лишь раз ошибся в рискованной передаче на своей половине поля. Но снова можно повторить: у Головина большой потенциал для роста качества игры.

ДЗЮБА — 6,5. Первый тайм капитану давался непросто, так как финны играли против него с подстраховкой. В основном вел борьбу, а удобная скидка на открывшего счет Миранчука подняла оценку 45-минутки. Во втором тайме отметим пас под потенциально голевой удар Кузяеву и начало атаки, которую завершал Жемалетдинов.

КАРАВАЕВ — 6,0. Второй раз подряд вошел в игру в экстренном порядке, заменив на родном для себя правом фланге обороны Фернандеса. Сыграл достойно и качественно. Мог забить гол, но на дальней штанге его опередил защитник.

ЖЕМАЛЕТДИНОВ — 5,5. Получил возможность проявить себя в заключительной трети матча и вполне мог удвоить счет, в завершении быстрой атаки пробив с левой рядом со штангой. Упустил убойный момент на последних минутах, пробив выше ворот.

СОБОЛЕВ — 6,0. За отведенное ему время отработал на стандартах в собственной штрафной и здорово цеплялся за мяч впереди. Получил повреждение, но доиграл до конца и создал голевой момент для Жемалетдинова.

МУХИН — 6,0. Снова получил время в концовке и справился с задачей укрепить центр поля.