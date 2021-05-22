Макаров рассказал, как Слуцкий проводил его в сборную России
13:23
Полузащитник «Рубина» и сборной России Денис Макаров рассказал, как его проводил в национальную команду наставник казанского клуба Леонид Слуцкий.
— Какими словами вас провожал главный тренер «Рубина»?
— Сказал, что все получится, пожелал удачи. Как бы шутил, но последние слова были серьезные.
Сегодня команда отправляется на сбор в Австрию (вылет в 17.00 мск), где продолжит готовиться к чемпионату Европы. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля, Россия сыграет в одной группе с Бельгией, Данией и Финляндией
(Сергей Федоров)
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