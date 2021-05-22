Сорокин: «Все болельщики Евро-2020 в Петербурге будут в масках, не видим необходимости в дополнительных мерах»

Генеральный директор российской части оргкомитета Евро-2020 Алексей Сорокин прокомментировал подготовку к проведению турнира в Петерурге в условиях пандемии коронавируса.

«Мы уверены, что сможем на должном уровне обеспечить меры антиковидной безопасности. Сделаем максимум, чтобы обеспечить меры предосторожности. На стадионе будет 30 тысяч, но это меньше, чем было на «Зените». Это оптимальная цифра, мы не боимся. Все болельщики будут в масках. Мы не видим необходимости в дополнительных мерах против коронавируса. Меры исчерпывающие, чтобы адекватно и безопасно провести Евро. Мы постоянно на связи с Роспотребнадзором и другими органами, мы обсуждаем это с УЕФА, — приводит слова Сорокина 78.

Чемпионат Европы пройдет в 11 городах Европы с 11 июня по 11 июля. Санкт-Петербург примет семь игр Евро-2020: 12 июня Бельгия — Россия, 14 июня Польша — Словакия, 16 июня Финляндия — Россия, 18 июня Швеция — Словакия, 21 июня Финляндия — Бельгия, 23 июня Швеция — Польша, 2 июля — матч 1/4 финала.