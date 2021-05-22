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Шунин сообщил, что восстановился от травмы колена

13:23
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Вратарь «Динамо» и сборной России Антон Шунин сообщил, что восстановился от травмы колена.

«Пропустил последние матчи РПЛ, у меня было повреждение боковой связки колена. Медицинский штаб «Динамо» и сборной на связи, так что я очень рад, что приступил к тренировкам в общей группе. Травма позади, чувствую себя хорошо, мне больше ничего не мешает», — сказал Шунин.

В сезоне-2020/21 Шунин провел 30 матчей за «Динамо» во всех турнирах, из них 11 — на ноль. 34-летний вратарь пропустил две последних встречи бело-голубых в чемпионате России из-за повреждения.

Шунин находится в расположении сборной России, которая ведет подготовку к чемпионату Европы. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля, Россия сыграет в одной группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

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