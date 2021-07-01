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Пикфорд заявил, что Англии нужно опасаться Ярмоленко в матче с Украиной

19:49
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Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд выделил нападающего Андрея Ярмоленко перед матчем 1/4 финала Евро-2020 против Украины.

«Я играл против Ярмоленко и его «Вест Хэма», знаю, что это качественный футболист. Помню его и на других крупных турнирах, когда он был моложе. Это игрок топ-уровня. Мы должны опасаться его. У Ярмоленко очень достойный удар с левой ноги», — приводит BBC слова Пикфорда.

Матч 1/4 финала Евро-2020 Украина — Англия состоится 3 июля, начало — в 22.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.bbc.com/sport/live/football/57673560

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Иван Торопцев все материалы автора

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