Пикфорд заявил, что Англии нужно опасаться Ярмоленко в матче с Украиной

Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд выделил нападающего Андрея Ярмоленко перед матчем 1/4 финала Евро-2020 против Украины.

«Я играл против Ярмоленко и его «Вест Хэма», знаю, что это качественный футболист. Помню его и на других крупных турнирах, когда он был моложе. Это игрок топ-уровня. Мы должны опасаться его. У Ярмоленко очень достойный удар с левой ноги», — приводит BBC слова Пикфорда.

Матч 1/4 финала Евро-2020 Украина — Англия состоится 3 июля, начало — в 22.00 (мск).