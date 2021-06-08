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Кудряшов и Самошников тренируются по индивидуальной программе

17:10
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В Новогорске началась очередная тренировка сборной России перед чемпионатом Европы.

Защитники Федор Кудряшов и Илья Самошников остались в отеле и тренируются по индивидуальной программе. Остальные футболисты начали занятие на поле в общей группе.

Напомним, Самошников остался в расположении национальной команды, несмотря на то, что не попал в финальную заявку на Евро-2020. Кудряшов получил травму на разминке перед товарищеским матчем против сборной Болгарии (0:1).

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Россия в группе B сыграет с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).

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Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры