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Боярский считает, что сборная России проиграет Бельгии на Евро-2020

17:25
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Народный артист России Михаил Боярский заявил, что сборная России проиграет команде Бельгии в матче группового этапа Евро-2020.

«Я не оптимист в вопросе сборной России. Конечно, буду болеть за нашу команду, но думаю, что они проиграют Бельгии. Шансы на выход из группы у нас — минимальные. Даже с учетом того, что можно выйти с третьего места. Я видел игру нашей сборной с Польшей и Болгарией — и по этим матчам она оставляет желать лучшего. А кроме нашей команды меня мало что интересует на этом Евро. Безусловно, хочется, чтобы Россия выиграла, но на это у меня мало надежд», — цитирует Боярского «Газета.Ru».

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Россия в группе B сыграет с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).

Дополнительная информация:

https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/06/08/n_16077938.shtml

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи