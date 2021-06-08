Боярский считает, что сборная России проиграет Бельгии на Евро-2020

Народный артист России Михаил Боярский заявил, что сборная России проиграет команде Бельгии в матче группового этапа Евро-2020.

«Я не оптимист в вопросе сборной России. Конечно, буду болеть за нашу команду, но думаю, что они проиграют Бельгии. Шансы на выход из группы у нас — минимальные. Даже с учетом того, что можно выйти с третьего места. Я видел игру нашей сборной с Польшей и Болгарией — и по этим матчам она оставляет желать лучшего. А кроме нашей команды меня мало что интересует на этом Евро. Безусловно, хочется, чтобы Россия выиграла, но на это у меня мало надежд», — цитирует Боярского «Газета.Ru».

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Россия в группе B сыграет с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).