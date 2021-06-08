Кепа вызван в сборную Испании
16:37
Сборная Испании вызвала еще одного футболиста для тренировок в отдельной от основной команды группе. В этой группе теперь находится еще и вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага, информирует Marca.
Ранее в срочном порядке были вызваны Родриго Морено, Пабло Форнальс, Карлос Солер, Брайс Мендес и Рауль Альбиоль.
Вызов дополнительных игроков связан с фактом выявления коронавирусной инфекции у Серхио Бускетса. В сборной Испании готовы делать изменения в заявочном листе на случай выявления COVID-19 у других игроков команды.
Во вторник вечером сборная Испании сыграет против Литвы. На поле в составе испанской команды выйдут игроки молодежной сборной.
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