Кепа вызван в сборную Испании

Сборная Испании вызвала еще одного футболиста для тренировок в отдельной от основной команды группе. В этой группе теперь находится еще и вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага, информирует Marca.

Ранее в срочном порядке были вызваны Родриго Морено, Пабло Форнальс, Карлос Солер, Брайс Мендес и Рауль Альбиоль.

Вызов дополнительных игроков связан с фактом выявления коронавирусной инфекции у Серхио Бускетса. В сборной Испании готовы делать изменения в заявочном листе на случай выявления COVID-19 у других игроков команды.

Во вторник вечером сборная Испании сыграет против Литвы. На поле в составе испанской команды выйдут игроки молодежной сборной.