Колосков предложил решить вопрос с недопуском российских болельщиков в Данию через дипломатов

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о невозможности допуска российских болельщиков, которые приобрели билеты на игру группового этапа чемпионата Европы в Дании.

«Конечно, несправедливо. Это первое, что приходит на ум. Тяжело что-то сказать. Если делать ответные шаги, будет несправедливо к датским болельщикам! Что касается наших фанатов, то здесь ничего не поделаешь, есть решение ЕС, в соответствии с которым туда могут путешествовать граждане с одобренными вакцинами. Время у нас еще есть, надо решать этот вопрос. Возможно, стоит это делать на уровне дипломатов. Или же на уровне федерации футбола, УЕФА. Думаю, последнее слово все равно будет за датскими властями. Сигнал понятен, но надо попробовать решить все в пользу наших болельщиков», — сказал Колосков «СЭ».

Власти Дании отказались пускать российских болельщиков на матчи Евро-2020 в Копенгагене.

Ранее Совет ЕС ввел рекомендации для национальных правительств относительно правил пересечения границы Союза. Согласно ним разрешено пускать в ЕС всех, кто прошел вакцинацию одобренными вакцинами. При этом российские вакцины — «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» — в число одобренных не входят.

(Сергей Федоров)