Футбол
Евро-2020
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Колосков предложил решить вопрос с недопуском российских болельщиков в Данию через дипломатов

14:10
Теги:

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о невозможности допуска российских болельщиков, которые приобрели билеты на игру группового этапа чемпионата Европы в Дании.

«Конечно, несправедливо. Это первое, что приходит на ум. Тяжело что-то сказать. Если делать ответные шаги, будет несправедливо к датским болельщикам! Что касается наших фанатов, то здесь ничего не поделаешь, есть решение ЕС, в соответствии с которым туда могут путешествовать граждане с одобренными вакцинами. Время у нас еще есть, надо решать этот вопрос. Возможно, стоит это делать на уровне дипломатов. Или же на уровне федерации футбола, УЕФА. Думаю, последнее слово все равно будет за датскими властями. Сигнал понятен, но надо попробовать решить все в пользу наших болельщиков», — сказал Колосков «СЭ».

Власти Дании отказались пускать российских болельщиков на матчи Евро-2020 в Копенгагене.

Ранее Совет ЕС ввел рекомендации для национальных правительств относительно правил пересечения границы Союза. Согласно ним разрешено пускать в ЕС всех, кто прошел вакцинацию одобренными вакцинами. При этом российские вакцины — «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» — в число одобренных не входят.

(Сергей Федоров)

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

ЧМ по хоккею-2021, Россия — Белоруссия: где смотреть матч и во сколько начало матча
Финляндия в серии буллитов обыграла Канаду на ЧМ-2021
Польша — Россия, товарищеский матч: где смотреть и во сколько начало
Россия — Белоруссия: прямая трансляция Первого канала — смотреть онлайн матч ЧМ-2021

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры