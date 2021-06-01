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Депутат Свищев — о недопуске российских фанатов на матч в Дании: «Это безумие, граничащее с преступлением»

14:20

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о невозможности допуска российских болельщиков, которые приобрели билеты на игру группового этапа чемпионата Европы в Дании.

«Политика пришла не только в спорт, но и в медицину. Датчане пошли на поводу. Это все придумано. Сейчас такие заявление — рычаг давления на россиян. Объяснений такому решению нет. Это безумие, граничащее с преступлением. У России есть душа, мы всех пускаем. А в Европе — прагматизм. Мы любим спорт и готовы провести лучшие международные соревнования. А многим это не нравится. Многие не хотят видеть сильную Россию и используют разные рычаги давления», — сказал Свищев «СЭ».

Власти Дании отказались пускать российских болельщиков на матчи Евро-2020 в Копенгагене.

Ранее Совет ЕС ввел рекомендации для национальных правительств относительно правил пересечения границы Союза. Согласно ним разрешено пускать в ЕС всех, кто прошел вакцинацию одобренными вакцинами. При этом российские вакцины — «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» — в число одобренных не входят.

(Владимир Пушкарев)

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