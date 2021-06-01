Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о невозможности допуска российских болельщиков, которые приобрели билеты на игру группового этапа чемпионата Европы-2020 в Дании.

«Каждая страна сама определяет, кого впускать, а кого нет. Сейчас в Европе мы повсюду видим приступы русофобии. Датчане никогда не пропитывались большой любовью к нам. На всякую гадость нужно отвечать гадостью. Будет шанс не пустить Данию в Санкт-Петербург — мы это сделаем. Нужно будет в следующий раз полностью перекрыть им дорогу. Любое зло должно быть наказано. В Европе все трусы и перестраховщики. Они лучше сдохнут от своей заразы, чем пустят людей с русской вакциной. Удивляться тут нечему», — сказал Червиченко «СЭ».

Власти Дании отказались пускать российских болельщиков на матчи Евро-2020 в Копенгагене.

Ранее Совет ЕС ввел рекомендации для национальных правительств относительно правил пересечения границы Союза. Согласно ним разрешено пускать в ЕС всех, кто прошел вакцинацию одобренными вакцинами. При этом российские вакцины — «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» — в число одобренных не входят.

(Владимир Пушкарев)