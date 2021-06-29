Кержаков отреагировал на победу сборной Швейцарии над Францией в матче Евро-2020

Бывший нападающий «Цюриха» и «Зенита» Александр Кержаков прокомментировал «СЭ» победу Швейцарии над Францией в матче 1/8 финала Евро-2020 (3:3, 5:4 — по пенальти).

«Это футбол, возможно всё. Победу Швейцарии можно объяснить тем, что у них очень качественные футболисты, которые в большинстве своем играют в Германии. Швейцарцы очень сильны индивидуально. Это мы и увидели. У всех четвертьфиналистов игроки очень высокого уровня. Все команды очень достойные. Я не думаю, что в игре с Испанией речь будет идти только о характере», — сказал Кержаков «СЭ».

В 1/4 финала чемпионата Европы сборная Швейцарии сыграет с Испанией. Встреча состоится 2 июля в Санкт-Петербурге, начало — в 19.00 (мск).

38-летний Кержаков возглавил «Нижний Новгород» 17 июня.