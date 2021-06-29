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Виейра заявил, что сборная Франции не заслужила выхода в четвертьфинал Евро-2020

12:51
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Экс-игрок сборной Франции Патрик Виейра заявил, что национальная команда справедливо не вышла в четвертьфинал чемпионата Европы.

«Я разочарован отношением к игре, не было никакой связи, командного духа. Франция не играла как команда. Поэтому заслужила не выхода в следующую стадию. Сборная Швейцарии показала психологическую силу, команда была верна своему стилю. Победила лучшая команда», — цитирует Виейру ITV.

Франция и Швейцария в основное время забили по три мяча. В дополнительное время голов проведено не было, а в серии пенальти точнее оказались швейцарцы. Соперником Швейцарии по 1/4 финала будет Испания (2 июля, Санкт-Петербург).

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/futbol/eurocopa/2021/06/29/60dad6d4ca4741d61f8b4603.html

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Виктория Кравченко все материалы автора

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