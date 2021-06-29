Канчельскис считает, что у сборной Швейцарии есть шансы на выход в полуфинал Евро-2020

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал «СЭ» победу Швейцарии над Францией в матче 1/8 финала Евро-2020 (3:3, 5:4 — по пенальти).

«Конечно, французы были фаворитами, но швейцарцы сумели проявить характер. Если честно, не ожидал, что они смогут выиграть. Но это футбол, в котором есть элемент удачи, а она вчера была со Швейцарией. Франция чувствовала себя увереннее, да и уровень игроков намного выше, чем у противника. Они были уверены, что победят и не ожидали проблем от Швейцарии. Думаю, у швейцарцев есть все шансы пройти дальше. Почему нет, Францию же прошли. Шансы есть всегда, надо только их использовать», — сказал Канчельскис «СЭ».

Также Канчельскис прокомментировал игру Кильяна Мбаппе.

«Он действительно плохо играл, это было видно. Да, Кильян хороший игрок, но вчера был не его день. Может быть, в этой ситуации тренеру надо было сделать замену, не смотря что это великий игрок. Ради положительного результата стоило это сделать», — добавил Канчельскис.

В 1/4 финала чемпионата Европы сборная Швейцарии сыграет с Испанией. Встреча состоится 2 июля в Санкт-Петербурге, начало — в 19.00 (мск).