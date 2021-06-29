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Несколько сотен испанских болельщиков будут присутствовать на матче 1/4 финала Евро в Петербурге

16:48
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В испанском генеральном консульстве сообщили, что несколько сотен болельщиков сборной Испании будут присутствовать на матче в Санкт-Петербурге.

Матч 1/4 финала Евро-2020 Испания — Швейцария состоится 2 июля. Начало — в 19.00 (мск).

«Предположительно на матче будут присутствовать несколько сотен испанских болельщиков», — сообщили ТАСС в генконсульстве.

28 июля сборная Швейцарии в 1/8 финала Евро-2020 обыграла Францию (основное и дополнительное время — 3:3). Ранее в этот же день испанцы в дополнительное время обыграли хорватов со счетом 5:3.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11779623

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Виктория Кравченко все материалы автора

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