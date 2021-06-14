Известный финский тренер назвал главную сильную сторону сборной Суоми перед матчем с Россией

Раймо Сумманен, бывший главный тренер хоккейного «Авангарда», в интервью «СЭ» прокомментировал выступление сборной Финляндии на чемпионате Европы по футболу и оценил ее сильные стороны.

— На что способна финская сборная на этом Евро?

— Финский спорт сейчас — командный во всех его проявлениях. У нас на каком-то ментальном уровне заложено, что нужно защищаться, защищаться и еще раз защищаться, примерно так я это вижу. То же самое можно сказать про хоккей, про баскетбол и даже про волейбол. Раньше у нас были проблемы с командными видами спорта, но сейчас мы коллектив, действительно сплоченный коллектив. И сегодня у нас как никогда есть шанс выигрывать различные турниры.

— Верите, что уже на Евро Финляндия сможет добиться больших результатов?

— Самое главное сейчас, когда мы впервые принимаем участие в чемпионате Европы, — это понимать такую простую вещь: сразу к большим свершениям мы вряд ли придем. Нужно двигаться маленькими шагами: забили гол, выиграли матч, набрали очки. Что хорошо для сборной Финляндии сейчас — это отсутствие давления. Добиться сразу больших результатов непросто.

Мы увидели в игре с Данией, что, даже если команда всегда владеет мячом и атакует, она не всегда побеждает. То же самое и в хоккее: не важно, сколько атак провел твой соперник, не важно, как долго он владеет мячом или шайбой, у тебя всегда есть шанс на победу. Это и стало ключевым моментом во встрече с датчанами.

Конечно, они играли невероятно хорошо. И после этого инцидента с Эриксеном создавали моменты, было видно, как они старались изо всех сил. Но в спорте такое случается: нагнетает одна команда, а побеждает другая. Мы создали не так много моментов, но забили, в этом наша сила.

Также хорошо сыграл голкипер, но победа не только заслуга вратаря. Наши вратари очень хороши — как и в хоккее. Лучшими футболистами в Финляндии зачастую выделяют вратарей. Но против Дании мы играли как одно целое, как один человек, все помогали обороне.

После первого тура первое место в группе B занимает сборная Бельгии. На втором месте находится сборная Финляндии, на третьем — датчане, сборная России занимает последнюю строчку. В следующем матче россияне 16 июня в Санкт-Петербурге сыграют с финнами, а бельгийцы днем позже в Копенгагене встретятся с датчанами.

(Надежда Тонконог)