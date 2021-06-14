Бузова рассказала о том, чем рискуют футболисты на поле

Известная певица и блогер Ольга Бузова на примере драмы с полузащитником сборной Дании рассказала о том, чем рискуют футболисты.

«Это очень сложная профессия. Вы видели, что произошло. Человек чуть не умер на поле. Каждый раз, выходя на поле, наши парни идут на смерть. Любой удар в голову, любой подкат, любая стыковка... Просто любите нашу страну и болейте и за Россию. Призываю вас», — сказала Бузова в эфире matchtv.ru.

В субботу сборная Финляндии одержала победу над датчанами со счетом 1:0 в матче первого тура групповой стадии чемпионата Европы. В конце первого тайма встречи 29-летний Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле около 15 минут, только после этого его увезли в больницу, позднее выяснилось, что у игрока был сердечный приступ; матч был приостановлен и возобновлен спустя более чем полтора часа. Как сообщила в воскресенье пресс-служба Датского футбольного союза, игрок продолжает находиться в больнице в стабильном состоянии.