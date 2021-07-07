Италия в четвертый раз пробилась в финал чемпионата Европы

Сборная Италии вышла в финал Евро-2020. В полуфинале команда прошла сборную Испании (1:1, пенальти — 4:2).

Для итальянцев это будет четвертый финал Евро. Выиграла турнир «Скуадра адзурра» один раз — в 1968 году. Тогда в финале Италия в переигровке победила Югославию — 2:0. Больше финалов только у сборной Германии, которая играла в решающем матче шесть раз.

Соперник сборной Италии определится в матче Англия — Дания. Игра состоится 7 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и начнется в 22.00 по московскому времени. 11 июля на этой же арене пройдет финал турнира.