Испания впервые в истории проиграла полуфинальный матч чемпионата Европы
6 июля сборная Испании проиграла команде Италии в матче 1/2 финала Евро-2020 (1:1, пенальти — 2:4).
Испанцы впервые в истории проиграли полуфинальный матч чемпионата Европы. При этом пиренейцы только в одном матче из пяти добивались успеха в основное время, разгромив сборную России в 2008-м. В 1964-м Венгрия была дожата в дополнительной 30-минутке, а в 1984-м, 2012-м и 2021-м пришлось бить пенальти.
Сборная Испании в полуфиналах чемпионатов Европы
|
Дата
|
Главный тренер
|
Город
|
Матч
|
Голы
|
17.06.1964
|
Хосе Вильялонга
|
Мадрид
|
Венгрия — 2:1 (д.в.)
|
Переда, Амансио — Бене
|
24.06.1984
|
Мигель Муньос
|
Лион
|
Дания — 1:1 (пен. — 5:4)
|
Маседа — Лербю
|
26.08.2008
|
Луис Арагонес
|
Вена
|
Россия — 3:0
|
Хави, Гуиса, Д.Сильва
|
27.06.2012
|
Висенте Дель Боске
|
Донецк
|
Португалия — 0:0 (пен. — 4:2)
|
-
|
06.07.2021
|
Луис Энрике
|
Лондон
|
Италия — 1:1 (пен. — 2:4)
|
Мората — Кьеза
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