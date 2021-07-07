Испания впервые в истории проиграла полуфинальный матч чемпионата Европы

6 июля сборная Испании проиграла команде Италии в матче 1/2 финала Евро-2020 (1:1, пенальти — 2:4).

Испанцы впервые в истории проиграли полуфинальный матч чемпионата Европы. При этом пиренейцы только в одном матче из пяти добивались успеха в основное время, разгромив сборную России в 2008-м. В 1964-м Венгрия была дожата в дополнительной 30-минутке, а в 1984-м, 2012-м и 2021-м пришлось бить пенальти.

Сборная Испании в полуфиналах чемпионатов Европы