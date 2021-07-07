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Испания впервые в истории проиграла полуфинальный матч чемпионата Европы

01:30
Футболисты сборной Испании. Фото AFP
Футболисты сборной Испании. Фото AFP
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6 июля сборная Испании проиграла команде Италии в матче 1/2 финала Евро-2020 (1:1, пенальти — 2:4).

Испанцы впервые в истории проиграли полуфинальный матч чемпионата Европы. При этом пиренейцы только в одном матче из пяти добивались успеха в основное время, разгромив сборную России в 2008-м. В 1964-м Венгрия была дожата в дополнительной 30-минутке, а в 1984-м, 2012-м и 2021-м пришлось бить пенальти.

Сборная Испании в полуфиналах чемпионатов Европы

Дата

Главный тренер

Город

Матч

Голы

17.06.1964

Хосе Вильялонга

Мадрид

Венгрия — 2:1 (д.в.)

Переда, Амансио — Бене

24.06.1984

Мигель Муньос

Лион

Дания — 1:1 (пен. — 5:4)

Маседа — Лербю

26.08.2008

Луис Арагонес

Вена

Россия — 3:0

Хави, Гуиса, Д.Сильва

27.06.2012

Висенте Дель Боске

Донецк

Португалия — 0:0 (пен. — 4:2)

-

06.07.2021

Луис Энрике

Лондон

Италия — 1:1 (пен. — 2:4)

Мората — Кьеза

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Кирилл Бурдаков все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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