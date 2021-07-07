Италия по пенальти обыграла Испанию и вышла в финал Евро-2020

Сборная Италии в серии пенальти победила сборную Испании в 1/2 финала Евро-2020. Основное и дополнительное время завершились вничью — 1:1. В серии пенальти точнее были итальянцы — 4:2.

В составе обеих команд забивали игроки «Ювентуса». На 60-й минуте открыл счет Федерико Кьеза. Альваро Мората сравнял результат на 80-й минуте. В дополнительное время счет не изменился. По пенальти победила Италия — 4:2 . Решающий промах допустил Мората, а последний пенальти забил Жоржинью.

Игра проходила в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Во втором полуфинале сыграют Англия и Дания. Матч пройдет на этом же стадионе 7 июля. 11 июля на этой же арене состоится финальный матч.

Евро-2020

1/2 финала

Италия — Испания — 1:1 д.в. (0:0, 1:1, 0:0). Пенальти — 4:2

Голы: Кьеза, 60 (1:0). Мората, 80 (1:1).

Серия пенальти: Локателли — 0:0 (вратарь). Ольмо — 0:0 (мимо). Белотти — 1:0. Морено — 1:1. Бонуччи — 2:1. Тиагу Алькантара — 2:2. Бернардески — 3:2. Мората — 3:2 (вратарь). Жоржиньо — 4:2.

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Кьеллини, Бонуччи, Эмерсон (Толой, 74), Верратти (Пессина, 74), Жоржиньо, Барелла (Локателли, 85), Кьеза (Бернардески, 107), Иммобиле (Берарди, 61), Инсинье (Белотти, 85).

Испания: Симон, Аспиликуэта (М.Льоренте, 85), Ляпорт, Гарсия (Пау Торрес, 109), Жорди Альба, Торрес (Мората, 62), Педри, Коке (Эрнандес, 70), Бускетс (Тиагу Алькантара, 106), Ольмо, Ойярсабаль (Морено, 70).

Предупреждения: Бускетс, 51. Толой, 98. Бонуччи, 118.

Судьи: Брих. Борш, Лупп (все — Германия).

ВАР: Фриц. Дингерт, Гиттельманн, Данкерт (все — Германия).

6 июля. Лондон. Стадион «Уэмбли». 57811 зрителей.