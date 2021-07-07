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В матче Италия — Испания будет серия пенальти

00:29
Джанлуиджи Доннарумма. Фото AFP
Джанлуиджи Доннарумма. Фото AFP
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Основное время и дополнительное матча 1/2 финала Евро-2020 Италия — Испания завершилось вничью — 1:1. Командам предстоит серия пенальти.

В составе обеих команд забивали игроки «Ювентуса». На 60-й минуте открыл счет Федерико Кьеза. Альваро Мората сравнял результат на 80-й минуте. В дополнительное время счет не изменился.

Игра проходит в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Во втором полуфинале сыграют Англия и Дания. Матч пройдет на этом же стадионе 7 июля.

Италия — Испания

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Евгений Петров все материалы автора

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