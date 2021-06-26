Италия — Австрия: прямая трансляция матча Евро-2020
В субботу, 26 июня, сборная Италии проведет матч 1/8 финала чемпионата Европы-2020 с Австрией. Встреча пройдет в Лондоне (Англия) на стадионе «Уэмбли», начало — в 22.00 (мск).
Италия вышла из группы A с первого места (9 очков): команда Роберто Манчини разгромила Турцию (3:0), выиграла у Швейцарии (3:0) и победила Уэльс (1:0).
Австрия вышла со второго места из группы C: австрийцы оказались сильнее Северной Македонии (3:1), одолели Украину (1:0) и уступили Нидерландам (0:2).
Следить за трансляцией матча Италия — Австрия можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на Первом канале.
Евро-2020 завершится 11 июля. Расписание всех трансляций матчей 1/8 финала турнира можно посмотреть — здесь.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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