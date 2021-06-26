Дания выигрывает у Уэльса после первого тайма
Сборная Дании обыгрывает сборную Уэльса после первого тайма матча 1/8 финала Евро-2020.
Текущий счет — 1:0. Единственный мяч на 27-й минуте забил Каспер Дольберг. Он отличился точным дальним ударом.
Дольберг забил свой первый мяч на турнире. Для него это восьмой гол за сборную.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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