Глава Польского футбольного союза сообщил о переносе матчей Евро-2020 из Бильбао и Дублина в Севилью и Петербург

Глава Польского футбольного союза Збигнев Бонек сообщил, что матчи сборной Польши на чемпионате Европы-2020 пройдут в Севилье и Санкт-Петербурге.

Изначально поляки должны были проводить свои матчи в Бильбао и Дублине. Таким образом, Петербург примет дополнительные игры Польша — Словакия, Швеция — Словакия и Швеция — Польша.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. В данный момент готовность принять игры турнира со зрителями подтвердили Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон и Рим. 21 апреля городской совет Бильбао объявил, что УЕФА в одностороннем порядке оповестил чиновников о том, что город не примет матчи чемпионата Европы.