Глава Польского футбольного союза сообщил о переносе матчей Евро-2020 из Бильбао и Дублина в Севилью и Петербург
Глава Польского футбольного союза Збигнев Бонек сообщил, что матчи сборной Польши на чемпионате Европы-2020 пройдут в Севилье и Санкт-Петербурге.
Изначально поляки должны были проводить свои матчи в Бильбао и Дублине. Таким образом, Петербург примет дополнительные игры Польша — Словакия, Швеция — Словакия и Швеция — Польша.
Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. В данный момент готовность принять игры турнира со зрителями подтвердили Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон и Рим. 21 апреля городской совет Бильбао объявил, что УЕФА в одностороннем порядке оповестил чиновников о том, что город не примет матчи чемпионата Европы.
Sewilla i San Petersburg- oficjalnie!!! ??? Troch? pracy przed nami, zaczynamy od nowa- ob?z, przejazdy, ca?a logistyka???— Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) April 23, 2021
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