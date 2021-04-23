В Госдуме отреагировали на получение Петербургом дополнительных матчей Евро-2020

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал новость о том, что Санкт-Петербург примет дополнительные матчи чемпионата Европы по футболу.

«Это очень хорошо! Я поздравляю всех петербуржцев! Для болельщиков это большой подарок. Конечно, хлопот прибавится. Но эти хлопоты будут только в радость. С точки зрения доходов для города это очень большой плюс. Здравый смысл иногда у наших зарубежных партнеров побеждает. У нас был недавно чемпионат мира, который мы провели на высоком уровне. Петербург — один из самых красивых городов в мире с очень современным стадионом. Если сравнивать санитарную безопасность, то мы впереди Европы. У нас страна живет. Иностранные коллеги поняли, что Россия — лучшее место для проведения матчей», — сказал Свищев «СЭ».

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербург перенесут три матча из Дублина — Польша — Словакия (14 июня), Швеция — Словакия (18 июня) и Швеция — Польша (23 июня).

Изначально были запланированы матчи Бельгия — Россия (12 июня), Финляндия — Россия (16 июня), Финляндия — Бельгия (21 июня), а также игра 1/4 финала (2 июля).

(Владимир Пушкарев)