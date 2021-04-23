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Власти Баварии согласились увеличить количество зрителей на стадионе в Мюнхене, чтобы провести четвертьфинал Евро-2020

11:46
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Власти Баварии согласились на увеличение минимального количества зрителей на стадионе в Мюнхене для проведения четвертьфинала чемпионата Европы-2020, сообщается на официальном сайте Немецкого футбольного союза (DFB).

Руководство УЕФА рассматривало вопрос о переносе матча 1/4 финала из Мюнхена в другой город из-за несоответствующего разрешенного минимального количества зрителей, однако власти Баварии согласились изменить его до необходимого 14 500 зрителей.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. В данный момент готовность принять игры турнира со зрителями подтвердили Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон и Рим. Под вопросом остается проведение матчей в Мюнхене и Дублине. 21 апреля городской совет Бильбао объявил, что УЕФА в одностороннем порядке оповестил чиновников о том, что город не примет матчи чемпионата Европы.

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