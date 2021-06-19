Игроки сборной России сдали отрицательные тесты на коронавирус перед вылетом в Копенгаген
В сборной России не зафиксировано случаев заражения коронавирусом, сообщает Telegram-канал национальной команды 19 июня.
Сегодня утром все члены сборной России прошли ПЦР тестирование, которое проводили сотрудники лаборатории, аккредитованной УЕФА.
Все тесты — отрицательные. Завтра команда в полном составе вылетит в Копенгаген на матч Евро-2020 против сборной Дании.
Матч Россия — Дания состоится 21 июня. Начало в 22.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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