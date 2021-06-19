Сегодня, 19 июня, сборная Испании сыграет против Польши в рамках группового турнира чемпионата Европы по футболу-2020. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

Команды выступают в группе E. Свой первый матч Польша проиграла Словакии, а Испания сыграла вничью со Швецией.

За матчем Испания — Польша можно будет следить в онлайн-трансляции «СЭ» и на телеканале «Первый».