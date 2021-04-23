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Губерниев отреагировал на перенос еще трех матчей Евро-2020 в Петербург

18:20
Дмитрий Губерниев в фан-зоне ЧМ-2018. Фото Федор Успенский, «СЭ» Матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге. Фото «СЭ»
Дмитрий Губерниев в фан-зоне ЧМ-2018. Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» высказал мнение о решении УЕФА перенести еще три матча чемпионата Европы-2020 в Санкт-Петербург.

«То, что мы примем чемпионат Европы блестяще, вопросов нет, — сказал Губерниев «СЭ». — Надеюсь, мы предпримем дополнительные меры для защиты горожан и гостей от коронавируса. В Питере с этим бывает не все в порядке. Грядет третья волна, надо быть предельно осторожными».

В пятницу, 23 апреля, УЕФА официально сообщил, что в Санкт-Петербурге состоятся три матча Евро-2020, которые должны были пройти в Дублине.

Таким образом город примет 7 игр турнира.

(Владимир Пушкарев)

Матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге. Фото "СЭ"
Матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге. Фото «СЭ»

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Евро-2020: чемпионат Европы по футболу — сколько городов и стран примут матчи, игры в России