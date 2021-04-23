Губерниев отреагировал на перенос еще трех матчей Евро-2020 в Петербург
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» высказал мнение о решении УЕФА перенести еще три матча чемпионата Европы-2020 в Санкт-Петербург.
«То, что мы примем чемпионат Европы блестяще, вопросов нет, — сказал Губерниев «СЭ». — Надеюсь, мы предпримем дополнительные меры для защиты горожан и гостей от коронавируса. В Питере с этим бывает не все в порядке. Грядет третья волна, надо быть предельно осторожными».
В пятницу, 23 апреля, УЕФА официально сообщил, что в Санкт-Петербурге состоятся три матча Евро-2020, которые должны были пройти в Дублине.
Таким образом город примет 7 игр турнира.
(Владимир Пушкарев)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю