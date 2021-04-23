Петржела доволен решением УЕФА перенести матчи Евро-2020 из Дублина в Санкт-Петербург

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался по поводу решения УЕФА перенести матчи группового турнира Евро-2020 из Дублина в Санкт-Петербург.

«Конечно, я доволен. Почему нет? Это супер! Я был бы счастлив приехать на футбол в Санкт-Петербург. Не знаю, сколько болельщиков сможет прийти на стадион, вряд ли будут полные трибуны из-за коронавирусных ограничений. Конечно, это большой удар по футболу. Но что сделать – такая неприятная болезнь. В Чехии, кстати, постепенно восстанавливается спорт, молодежь возвращается на стадионы. Но прогнозировать что-либо сложно», — приводит слова Петржелы «Газета.Ru».

23 апреля УЕФА объявил о переносе в Санкт-Петербург трех матчей группового турнира Евро-2020, которые должны были состояться в Дублине. Таким образом, российский город примет семь матчей турнира: Бельгия — Россия (12 июня), Польша — Словакия (14 июня), Финляндия — Россия (16 июня), Швеция — Словакия (18 июня), Финляндия — Бельгия (21 июня), Швеция — Польша (23 июня) и один четвертьфинальный матч 2 июля.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля.