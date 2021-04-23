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Петржела доволен решением УЕФА перенести матчи Евро-2020 из Дублина в Санкт-Петербург

16:44
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Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался по поводу решения УЕФА перенести матчи группового турнира Евро-2020 из Дублина в Санкт-Петербург.

 
&laquo;Газпром Арена&raquo;.Евро-2020 примут 11 городов. Санкт-Петербург по числу матчей уступает только Лондону

«Конечно, я доволен. Почему нет? Это супер! Я был бы счастлив приехать на футбол в Санкт-Петербург. Не знаю, сколько болельщиков сможет прийти на стадион, вряд ли будут полные трибуны из-за коронавирусных ограничений. Конечно, это большой удар по футболу. Но что сделать – такая неприятная болезнь. В Чехии, кстати, постепенно восстанавливается спорт, молодежь возвращается на стадионы. Но прогнозировать что-либо сложно», — приводит слова Петржелы «Газета.Ru».

23 апреля УЕФА объявил о переносе в Санкт-Петербург трех матчей группового турнира Евро-2020, которые должны были состояться в Дублине. Таким образом, российский город примет семь матчей турнира: Бельгия — Россия (12 июня), Польша — Словакия (14 июня), Финляндия — Россия (16 июня), Швеция — Словакия (18 июня), Финляндия — Бельгия (21 июня), Швеция — Польша (23 июня) и один четвертьфинальный матч 2 июля.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля.

Дополнительная информация:

https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/04/23/n_15897086.shtml

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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