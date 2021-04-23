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Гиггз отстранен от должности главного тренера сборной Уэльса на Евро-2020

19:24
Райан Гиггз. Фото Twitter
Райан Гиггз. Фото Twitter
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Футбольная ассоциация Уэльса отстранила Райана Гиггза от должности главного тренера сборной, сообщает официальный сайт ассоциации 23 апреля.

Основная причина — нападение на двух девушек в прошлом году.

«Футбольная ассоциация Уэльса приняла к сведению решение Королевской прокуратуры о предъявлении обвинения Райану Гиггзу, главному тренеру мужской сборной. В связи с этим официально сообщаем, что главным тренер Уэльса на Евро-2020 будет Роберт Пэйдж, а его помощником станет Альберт Штуйвенберг. Заседание совета Футбольной ассоциации Уэльса по будущему Гиггза будет созвано позже», — сообщается в заявлении.

Сборная Уэльса на чемпионате Европы-2020 сыграет в группе А с командами Италии, Швейцарии и Турции.

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