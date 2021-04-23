Гиггз отстранен от должности главного тренера сборной Уэльса на Евро-2020
Футбольная ассоциация Уэльса отстранила Райана Гиггза от должности главного тренера сборной, сообщает официальный сайт ассоциации 23 апреля.
Основная причина — нападение на двух девушек в прошлом году.
«Футбольная ассоциация Уэльса приняла к сведению решение Королевской прокуратуры о предъявлении обвинения Райану Гиггзу, главному тренеру мужской сборной. В связи с этим официально сообщаем, что главным тренер Уэльса на Евро-2020 будет Роберт Пэйдж, а его помощником станет Альберт Штуйвенберг. Заседание совета Футбольной ассоциации Уэльса по будущему Гиггза будет созвано позже», — сообщается в заявлении.
Сборная Уэльса на чемпионате Европы-2020 сыграет в группе А с командами Италии, Швейцарии и Турции.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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