УЕФА объявил о переносе матчей Евро-2020 из Дублина в Санкт-Петербург
14:07
УЕФА объявил о переносе матчей группового турнира Евро-2020 из Дублина в Санкт-Петербург.
(новость дополняется)
Дополнительная информация:
https://www.uefa.com/insideuefa/mediaservices/mediareleases/news/0268-121bc78c82d5-1ba16401b4f0-1000--euro-2020-venue-changes/
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