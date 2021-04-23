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УЕФА объявил о переносе матчей Евро-2020 из Дублина в Санкт-Петербург

14:07

УЕФА объявил о переносе матчей группового турнира Евро-2020 из Дублина в Санкт-Петербург.

(новость дополняется)

Дополнительная информация:

https://www.uefa.com/insideuefa/mediaservices/mediareleases/news/0268-121bc78c82d5-1ba16401b4f0-1000--euro-2020-venue-changes/

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Евро-2020: чемпионат Европы по футболу — сколько городов и стран примут матчи, игры в России