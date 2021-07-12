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Хендерсон выступил с заявлением после поражения сборной Англии в финале Евро-2020

13:15
Джордан Хендерсон. Фото Reuters
Джордан Хендерсон. Фото Reuters
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Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон выступил с заявлением после поражения от команды Италии в финале Евро-2020 (1:1, по пенальти — 2:3).

«Сегодня утром было еще больнее, эта команда заслуживала большего. Было невероятно принять участие в этой кампании и увидеть, какую радость она принесла поклонникам по всей стране после очень тяжелых 18 месяцев.

Мы отдали абсолютно все, и я так горжусь ребятами за то, что они сделали за последние несколько недель. Было невероятно наблюдать за ростом отдельных людей и всего коллектива, проявленный нами характер, желание жертвовать собой друг для друга были чем-то действительно особенным.

Это многое говорит о парнях, которые вчера исполняли пенальти, огромное мужество, но мы побеждаем и проигрываем как команда, и извлечем уроки из этого опыта. Спасибо всем за вашу невероятную поддержку, нам не удалось преодолеть последнюю черту, но мы вернемся, это только начало», — написал Хендерсон в Twitter.

Турнир проходил с 11 июня по 11 июля 2021 года. Чемпионат Европы должен был пройти в 2020 году, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/JHenderson

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Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года