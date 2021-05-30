Головин рассказал, что ему с ранних лет нравился «Зенит»

Полузащитник «Монако» Александр Головин признался, что в детстве следил за «Спартаком» и «Зенитом».

— «Монако» делал опросник. Тебя спросили про любимые клубы, ты назвал ЦСКА и «Зенит». Почему «Зенит»?

— Мне «Зенит» нравился с ранних лет, нравилось смотреть, как играют Кержаков с Аршавиным в связке. Когда был маленький, за ЦСКА особо не следил, мне больше нравилось наблюдать за «Спартаком» и «Зенитом». Это было лет до 15. Когда ты переходишь в ЦСКА, понятно, что главный враг — «Спартак». Я уже не так за ним смотрел. «Зенит» не был настолько яростным врагом для ЦСКА, продолжал за ним следить, поэтому и назвал его в том опросе.

— Ты как будто уже почву готовишь.

— Почему?

— Ну, знаешь, когда игроки переходят в клуб и потом рассказывают, что они с детства за них.

— В детстве не болел за «Зенит», «Спартак» или ЦСКА. У меня не было любимой команды. Просто почему-то следил больше за «Спартаком» и «Зенитом».

(Севастиан Терлецкий)

Полностью интервью Головина можно прочитать здесь