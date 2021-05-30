Головин рассказал, что может заставить его вернуться в РПЛ

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, как ему было тяжело адаптироваться в Европе.

— Что может тебя вернуть в Россию? В «Зенит» или еще куда-то...

— Не знаю, наверное, только то, что дома всегда лучше. Мне, как человеку из небольшого сибирского города, и в Москве было тяжело первое время. Первый год, когда перешел в ЦСКА, вообще хотел вернуться. Мне было 17 лет, еще не понимал ничего, думал: «Да на фиг мне это надо все, поиграю у себя в Сибири спокойно, буду с друзьями, с семьей». ЦСКА дал мне время, чтобы я съездил домой, отдохнул. Поговорил с родителями, они сказали, что нельзя упускать такой шанс. Остался, подрос и понял, что было бы ошибкой уехать. В Европе тяжело было первое время. Сейчас уже адаптировался, все хорошо, но все равно никогда не буду ощущать себя там так, как в России. Неважно, где именно — в Барселоне или в Монако.

(Севастиан Терлецкий)

Полностью интервью Головина можно прочитать здесь