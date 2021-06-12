Глушаков показал фото с Де Брейне: «Сегодня с Кевином будем смотреть дома»

Футболист «Химок» Денис Глушаков опубликовал фото полузащитником сборной Бельгии Кевином Де Брейне, который не сыграет в матче чемпионата Европы по футболу против России.

«Сегодня с Кевином будем смотреть дома», — подписал пост Глушаков.

11 июня появилась информация, что Де Брейне не полетел вместе с национальной командой в Санкт-Петербург. В финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Челси» (0:1) бельгиец получил перелом носа и левой глазницы.

Матч Бельгия — Россия пройдет сегодня, 12 июня, в Санкт-Петербурге, начало — в 22.00 (мск).

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России также сыграет в группе B с Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).