Эмболо признан лучшим игроком матча Уэльс — Швейцария
Сборные Швейцарии и Уэльса сыграли вничью со счетом 1:1 в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы. Лучшим игроком встречи стал нападающий швейцарцев Брель Эмболо.
Он стал автором единственного мяча в составе сборной Швейцарии.
Сборные Швейцарии и Уэльса набрали по одному очку. Также в группе А выступают команды Италии и Турции, в пятницу в матче открытия чемпионата Европы в Риме итальянцы одержали победу со счетом 3:0. Во втором туре швейцарцы в Риме встретятся со сборной Италии, а валлийцы в Баку сыграют с командой Турции. Обе игры состоятся 16 июня.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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