Де Брейне и Витсель не полетели на матч сборной Бельгии против России
Полузащитники Кевин де Брейне и Аксель Витсель не полетели вместе со сборной Бельгии на матч первого тура группового турнира Евро-2020, сообщает пресс-служба национальной команды.
Оба футболиста остались на базе команды в Тюбизе (Бельгия) и продолжат восстановительную работу.
Axel Witsel and Kevin De Bruyne did not travel to Russia. They stayed in Tubize to continue their recovery. ??— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) June 11, 2021
Де Брейне восстанавливается от перелома глазницы и носа, Витсель не выходил на поле с января из-за разрыва ахилла.
Матч Бельгия — Россия состоится в субботу, 12 июня, в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 22.00 (мск).
Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России также сыграет в группе B с Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).
Опрос
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю