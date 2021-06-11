Де Брейне и Витсель не полетели на матч сборной Бельгии против России

Полузащитники Кевин де Брейне и Аксель Витсель не полетели вместе со сборной Бельгии на матч первого тура группового турнира Евро-2020, сообщает пресс-служба национальной команды.

Оба футболиста остались на базе команды в Тюбизе (Бельгия) и продолжат восстановительную работу.

Axel Witsel and Kevin De Bruyne did not travel to Russia. They stayed in Tubize to continue their recovery. ?? — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) June 11, 2021

Де Брейне восстанавливается от перелома глазницы и носа, Витсель не выходил на поле с января из-за разрыва ахилла.

Матч Бельгия — Россия состоится в субботу, 12 июня, в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 22.00 (мск).

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России также сыграет в группе B с Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).