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Де Брейне и Витсель не полетели на матч сборной Бельгии против России

14:16
Кевин де Брейне. Фото AFP
Кевин де Брейне. Фото AFP
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Полузащитники Кевин де Брейне и Аксель Витсель не полетели вместе со сборной Бельгии на матч первого тура группового турнира Евро-2020, сообщает пресс-служба национальной команды.

Оба футболиста остались на базе команды в Тюбизе (Бельгия) и продолжат восстановительную работу.

Де Брейне восстанавливается от перелома глазницы и носа, Витсель не выходил на поле с января из-за разрыва ахилла.

Матч Бельгия — Россия состоится в субботу, 12 июня, в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 22.00 (мск).

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России также сыграет в группе B с Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).

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Иван Торопцев все материалы автора
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