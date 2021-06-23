Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон подвел итог матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы против Польши (3:2).

«Это фантастическое чувство. Мы выиграли группу на чемпионате мира и сделали это снова. Мы создали ситуацию, при которой могли бы преуспеть, но свои шансы надо еще использовать. Мои игроки — настоящие воины, они просто фантастические. Они жертвуют собой друг для друга, и вся команда заслуживает похвалы.

Думаю, соперники считают нас трудной командой. Так и должно быть. Польша — великая футбольная нация, и у них есть игрок мирового класса, который не раз демонстрировал свой талант. Я очень рад, что нам удалось справиться с этой ситуацией и выиграть матч.

В целом, мы хорошо оборонялись. Первый гол Польши был фантастическим достижением индивидуального мастерства. Левандовски искусный игрок — вероятно, лучший нападающий в мире прямо сейчас, — и он забил дважды. Мы немного разочарованы этим, но нам удалось забить три.

Во втором тайме мы слишком глубоко защищались. Придется еще раз посмотреть эту игру, проанализировать ее и посмотреть, что мы можем сделать лучше. В целом, я не могу сказать, что я недоволен, но есть вещи, которые мы можем улучшить», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.