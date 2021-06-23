Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Главный тренер сборной Швеции: «Мои игроки — настоящие воины»

23:08
Янне Андерссон. Фото Reuters
Янне Андерссон. Фото Reuters
Теги:

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон подвел итог матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы против Польши (3:2).

«Это фантастическое чувство. Мы выиграли группу на чемпионате мира и сделали это снова. Мы создали ситуацию, при которой могли бы преуспеть, но свои шансы надо еще использовать. Мои игроки — настоящие воины, они просто фантастические. Они жертвуют собой друг для друга, и вся команда заслуживает похвалы.

Думаю, соперники считают нас трудной командой. Так и должно быть. Польша — великая футбольная нация, и у них есть игрок мирового класса, который не раз демонстрировал свой талант. Я очень рад, что нам удалось справиться с этой ситуацией и выиграть матч.

В целом, мы хорошо оборонялись. Первый гол Польши был фантастическим достижением индивидуального мастерства. Левандовски искусный игрок — вероятно, лучший нападающий в мире прямо сейчас, — и он забил дважды. Мы немного разочарованы этим, но нам удалось забить три.

Во втором тайме мы слишком глубоко защищались. Придется еще раз посмотреть эту игру, проанализировать ее и посмотреть, что мы можем сделать лучше. В целом, я не могу сказать, что я недоволен, но есть вещи, которые мы можем улучшить», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 6151
Все опросы
Кто на Евро-2020 смотрится наиболее мощно в групповом турнире?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

«Украина проскочила». В соцсетях отреагировали на выход украинцев в плей-офф Евро-2020
Евро-2020: расписание и результаты матчей 23 июня, Португалия — Франция
Опредился расклад, при котором Украина может сыграть матч плей-офф Евро в Санкт-Петербурге
Сборная России победила Италию на тай-брейке в Лиге наций

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля